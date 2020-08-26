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أم البواقي: توقيف عشريني مسبوق قضائيا ومتورط في عدة جرائم

أخبار الجزائر
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أم البواقي: توقيف عشريني مسبوق قضائيا ومتورط في عدة جرائم
بقلم نسرين محفوف

تمكنت شرطة سوق نعمان بأم البواقي، في عملية شرطية بإقليم إختصاص الأمن الوطني من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، مسبوق قضائيا ومتورط في عدة قضايا إجرامية.

وتمثلت القضايا الإجرامية التي تورط فيها الموقوف، في الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح ابيض من نوع سيف متبوع بالسرقة، حمل سلاح ابيض من الصنف 6دون سبب شرعي، ممثلا في ساطور وكيتور، حيازة مخدرات (كيف معالج) لغرض الاستهلاك الشخصي.

كما تورط العشريني الموقوف في قضايا السرقة بالكسر من داخل مسكن، السرقة بالكسر من داخل مسكن، حمل سلاح ابيض من الصنف 6دون سبب شرعي (سكين) مع العود، اهانة هيئة نظامية.

وقد تم تقديم المشتبه فيه امام الجهات القضائية أمس الثلاثاء.


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