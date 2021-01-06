أم البواقي: توقيف مبحوث عنه وآخر بحوزته بندقية صيد دون وثائق

تمكنت شرطة قصر الصبيحي، بأم البواقي، من توقيف شخص مبحوث عنه، وآخر يحوز سلاح ناري من الصنف الخامس دون وثائق.

القضية جاءت على إثر معلومات استقتها عناصر الشرطة مفادها قيام أحد المشتبه فيهم بترويج المخدرات، وهو محل بحث من قبل الجهات القضائية.

وتم على الفور التنقل إلى مشتتة اقورن بقصر الصبيحي، وتوقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة، وتسليمه إلى العدالة.

كما وردت معلومات تفيد بحيازة أحد الاشخاص على سلاح ناري دون رخصة، ليتم على الفور تفتيش منزل المعني.

وعثر بداخله على بندقية صيد عيار 12 ملم دون رخصة، ليتم توقيف المشتبه فيه البالغ 57 سنة وحجز البندقية.

المشتبه فيه أنجز ضده ملف جزائي عن قضية حيازة سلاح ناري تقليدي الصنع دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا.