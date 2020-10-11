أم البواقي: توقيف مسبوق قضائيا متورط في عديد الجرائم

تمكنت مصالح أمن دائرة عين فكرون بعد تكثيف الابحاث والتحريات من توقيف مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 27 سنة.

وأفاد بيان أمن أم البواقي أن الشخص الموقوف، مبحوث عنه لتورطه في عدة قضايا اجرامية.

وعُثر بحوزة المشتبه فيه أثناء توقيفه على أسلحة بيضاء محظورة، تمثلت في سكاكين تقليدية وكذا أدوات معدنية تستعمل في السرقة.

كما ان المشتبه فيه متورط في قضايا اجرامية اخرى منها قضيتي سرقة من داخل مركبة .

وأنجزت ضد المشتبه فيه ثلاثة ملفات جزائية في قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة ممثلة في سكاكين تقليدية وأدوات معدنية بغرض السرقة.

كما أن المشتبه فيه متورط في قضيتي السرقة من داخل مركبة، حيث قدم بموجب هذه القضايا أمام النيابة المختصة إقليميا.