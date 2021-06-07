أم البواقي: توقيف مسبوق قضائيا وحجز أزيد من 1 كلغ كيف معالج

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة عين مليلة من توقيف شخص مسبوق قضائيا. وحجز كمية من الكيف معالج. حيث جاءت العملية بعد تحريات ميدانية قام بها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة.

ومكنت هذه الأخيرة من التحصل على معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بحيازة كمية من المخدرات داخل مسكنه. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية، تمت عملية التفتيش لمسكن المشتبه فيه. وأسفرت على ضبط 1.1 كلغ من الكيف معالج. مع توقيف المشتبه فيه البالغ 25 سنة.

وأنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن قضية الحيازة والبيع والوضع للبيع والتخزين للمخدرات مع العود، قدم بموجبه أمام الجهات القضائية أمس الأحد.