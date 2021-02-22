أم البواقي: توقيف مسبوق قضائيا وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكن أمن ولاية أم البواقي من توقيف مسبوق قضائيا، وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية .

وتعود حيثيات القضية الى 18 فيفري، بعد تحريات ومعلومات بخصوص تواجد مخدرات ومؤثرات عقلية بمسكن مسبوق قضائيا.

ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الأمنية وتفتيش مسكن المشتبه فيه.

حيث تم العثور على كمية من المخدرات و المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل خزانة خشبية صغيرة الحجم.

حيث قدرت الكمية المحجوزة بـ 116 كبسولة من دواء بريغابالين أجنبي المنشأ وصفيحة من المخدرات بوزن 94 غرام.

إضافة لمقص وقاطع أوراق، وكذا مبلغ مالي من عائدات الترويج عثر بحوزة المشتبه فيه الذي تم توقيفه بعين المكان .

وأنجز ضد المشتبه فيه ملف جزائي عن الحيازة من أجل ترويج المخدرات (كيف معالج) والمتاجرة بأدوية صيدلانية ذات خصائص مخدرة.

وقد تم تقديمه أمام الجهات القضائية أمس الأحد –يضيف أمن أم البواقي-.