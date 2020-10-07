أم البواقي: توقيف مسبوق متورط بعديد القضايا منها المعاقب عليها بالسجن المؤبد

تمكن أمن دائرة عين مليلة في أم البواقي، من توقيف مسبوق قضائيا، متورط في عديد القضايا، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

يأتي هذا في إطار محاربة مختلف أشكال الاجرام وعلى إثر دوريات ليلية لشرطة عين مليلة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي.

وقد تم توقيف شخص مشبوه وتحويله الى مقر أمن الدائرة من أجل إجراء دراسة حالة المعني.

وبعد تنقيطه، تبين انه متورط في عديد من القضايا محل بحث تبعا لأوامر قضائية.

ومن بين الأوامر القضائية حكم نهائي للحبس عن تهمة جناية حيازة ووضع للبيع وبيع ونقل مواد مخدرة.

وكان الشخص الموقوف ينشط في إطار جماعة إجرامية منظمة، المعاقب عليها بالسجن المؤبد.

كما صدر في حق المتهم قرار نهائي للحبس عن تهمة التزوير في هيكل مركبة ذات محرك وانعدام شهادة التأمين.

بالإضافة الى أمر بالقبض عن تهمة حيازة ووضع للبيع ونقل مواد مخدرة في إطار جماعة اجرامية منظمة.

وصدر بحق المتهم قرار نهائي للحبس عن السرقة باستعمال العنف، وقرار نهائي للحبس عن تهمة الضرب والجرح العمديان بالسلاح الأبيض.

وقد اتخذت في حق المشتبه فيه البالغ 34 سنة كافة الاجراءات القانونية و تم تقديمه أمام الجهات القضائية.