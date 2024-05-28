أم البواقي: توقيف مشتبه فيهما في قضايا النصب والاحتيال عبر “الفايسبوك”

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني بأم البواقي من الإطاحة بمشتبه فيهما في قضايا النصب اوالإحتيال عبر موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”.

القضية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة بالامن الحضري الثاني بأم البواقي لأربعة شكاوي لمواطنين ينحدرون من عدة ولايات. ضد مجهولين في موضوع النصب والاحتيال المتبوع بالسرقة التي تستهدف هواتفهم النقالة.

التحريات المكثفة والتحقيقات التي باشرتها ذات المصالح، بينت أن الأمر يتعلق بشخصين، يقومان بإستغلال صفحة فيسبوك وهمية. خاصة ببيع وشراء وتركيب بطاقات الذاكرة (carte mere ) لاجهزة الهواتف النقالة من نوع “آيفون” “iphone”. ثم يتم استدراج الضحايا لأماكن مختلفة والإستلاء على هواتفهم النقالة بعد إيهامهم بإصلاحها غير انهم يفرون لوجهة مجهولة.

الخطة الأمنية المسطرة مكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيهما في القضية وتحويلهما الى مقر الشرطة أين أنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية: “النصب والاحتيال الموجه للجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”