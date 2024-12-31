أم البواقي.. توقيف مشتبه فيهما في قضية ضرب وجرح عمدي

تمكن عناصر الأمن الحضري الخامس بأمن دائرة عين البيضاء بأم البواقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية “الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض محظور”.

القضية جاءت بعد استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى المحلي بعين البيضاء لشخص تعرض للضرب بآلة حادة من قبل مجهولين. على الفور تم التنقل إلى عين المكان ليتبين أن الأمر يتعلق بسائق مركبة نفعية في العقد الثاني من العمر تعرض للضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض محظور(سباطا). مع تحطيم مركبته، ومنحت له شهادة طبية تثبت عجز عن العمل لمدة 45 يوما. التحقيق المفتوح من قبل رجال الضبطية القضائية وبتكثيف الأبحاث والتحريات أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما على مستوى أحد أحياء مدينة عين البيضاء.

بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أنجز ضد المشتبه فيهما البالغين من العمر 21 و 23 سنة ملفا جزائيا. عن قضية: “الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض محظور من الصنف السادس (سباطا) “. قدما بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور