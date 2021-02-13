أم البواقي: توقيف مشتبه فيهما في قضية محاولة السرقة من داخل مسكن

تمكن أمن عين الفكرون في أم البواقي، من توقيف مشتبه فيهما في قضية محاولة السرقة من داخل مسكن.

حيثيات القضية تعود الى تاريخ 11 فيفري 2021 بعد تلقي الأمن بلاغا بخصوص وجود شخصين داخل مسكن لغرض السرقة.

وتم التنقل إلى عين المكان، وتم توقيف المشتبه فيهما بعد محاولتهما الفرار عبر أسطح السكنات المجاورة للسكن محل محاولة السرقة.

وتم تحويل المشتبه فيهما البالغان من العمر 18 و 19 سنة، إلى مقر أمن الدائرة، وأنجز ضدهما ملفا جزائيا.

وهذا عن قضية محاولة السرقة من داخل مسكن مقترنة بظرف الليل، التعدد، والكسر في حالة تلبس، قدما أمام الجهات القضائية.