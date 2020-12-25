أم البواقي: توقيف مشتبه فيه بمحاولة القتل العمدي

أوقف أمن دائرة عين فكرون، في أم البواقي، شخص مشتبه فيه بقضية محاولة القتل العمدي، مع حجز سلاح ناري تقليدي.

القضية تعود إلى 20 ديسمبر، بعد تلقي مصالح الشرطة لاتصال هاتفي مفاده وقوع شجار بأحد أحياء المدينة، وسماع طلقات نارية.

على الفور تم التنقل إلى عين المكان ليتبين أنه وقع شجار أصيب فيه ثلاثة أشخاص بجروح بإستعمال سلاح ناري.

وتم تحويلهم على إثرها إلى المؤسسة الاستشفائية نتيجة إصابات مختلفة مع العثور على أظرفة فارغة خاصة بالسلاح المستعمل.

وأسفرت التحريات والأبحاث المكثفة أسفرت على توقيف المشتبه فيه في القضية وهو في حالة متقدمة من السكر على متن مركبة.

كما تم العثور بداخلها على سلاح ناري تقليدي و 12 خرطوشة 16مم مملوءة، وخرطوشة فارغة.

بالإضافة الى وكمية من البارود الأسود و200 قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الانواع.

وتم تحويل الشخص الموقوف رفقة المحجوزات الى مقر أمن دائرة عين الفكرون.

المشتبه فيه البالغ 30 سنة تم انجاز ملف جزائي ضده عن قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

بالاضافة الى حمل سلاح ناري وذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

وم تقديمه أمام الجهات القضائية بتاريخ 22 ديسمبر الماضي.