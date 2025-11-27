أم البواقي.. توقيف مشتبه به في نقل وترويج المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية أم البواقي من توقيف شخص مشتبه فيه في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها العملية مكنت من حجز 993 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

القضية جاءت إثرمعلومات مفادها قيام شخص بنقل كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية من عين البيضاء إلى إحدى الولايات الغربية مرورا بأم البواقي.

على الفور تم وضع خطة عمل ميدانية محكمة تم من خلالها تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى محطة نقل المسافرين بأم البواقي.

وبعد إخضاع المشتبه فيه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ907 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ.

ليتم تحويله إلى مقر الفرقة، واستكمالا لمجريات التحقيق تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات القضائية المختصة.

كما تم العثور داخل مسكنه على كمية من المخدرات الصلبة “اكستازي” قدرت بـ 42 قرص. وكذا كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ44 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. بالإضافة إلى 6 قطع صغيرة من المخدرات الصلبة “كيف معالج”، مقص، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

أين أنجز ضده المشتبه فيه والبالغ من العمر 45 سنة ملف جزائي عن قضية جنحة الحصول والحيازة. والشراء قصد البيع والتخزين للمؤثرات العقلية والمخدرات.

وقدم بموجبه أمام نيابة محكمة أم البواقي.