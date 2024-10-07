أم البواقي: توقيف 11 شخصا مطلوبين قضائيا بينهم مجرمين خطيرين

نفذت شرطة عين البيضاء في أم البواقي، بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية عمليات شرطية واسعة النطاق، أسفرت عن توقيف 11 شخصاً متورطين في عدة قضايا إجرامية من بينهم شخصين خطيرين محل عدة أوامر بالقبض ومحل عدة أحكام قضائية.

ويتعلق الأمر، بشخص محل 12 حكم قضائي “5 أوامر بالقبض و4 أوامر ضبط وإحضار، 3 صور أحكام نهائية للحبس”.

والشخص الثاني، محل 14 حكم قضائي “أمرين بالقبض، 7 أحكام نهائية للحبس و5 أحكام قضائية اخرى مختلفة”.

إضافة إلى 3 أشخاص مبحوث عنهم من قبل المصالح الأمنية بعين البيضاء. لتورطهم في قضايا اجرامية كالسرقة ووضع النار عمدا لعقار مملوك.

والمشتبه فيهم، إتخذت في شأنهم كل الإجراءات القانونية بالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية المختصة إقليميا.