أم البواقي: توقيف 11 شخصا وحجز مخدرات ومؤثرات عقلية

أسفرت مداهمات أمنية واسعة النطاق لمحاربة الاجرام الحضري والتي نفذتها شرطة عين مليلة بولاية أم البواقي. عن توقيف 11 شخصا.

وحسب أمن ولاية أم البواقي، فقد تم العثور بحوزة 6 من الموقوفين على مؤثرات عقلية ومخدرات (كيف معالج). لغرض الترويج والاستهلاك الشخصي. كما تم حجز 121 قرص مهلوس وقطع مخدرات.

بالإضافة إلى ذلك تم توقيف شخص عن قضية حمل سلاح ابيض دون مبرر شرعي.

كما تم توقيف شخص عن قضية بيع مشروبات كحولية دون رخصة مع حجز 77 وحدة مختلفة الانواع..

وتم أيضا توقيف 03 اشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

كما تم حجز 7 دراجات نارية لانعدام الوثائق الادارية. منها 2 مطموستي الرقم التسلسلي في الطراز وغير مطابقتين للمواصفات القانونية.