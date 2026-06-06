أم البواقي.. توقيف 11 شخصا وحجز مهلوسات كوكايين وأسلحة

تواصل مصالح أمن ولاية أمن البواقي ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، جهودها الميدانية لمحاربة الجريمة بمختلف أشكالها خاصة الجرائم المتعلقة بنقل وترويج الممنوعات، حيث عززت ذات المصالح من تواجدها الميداني وكذا تكثيفها للدوريات بالنقاط والأماكن المشبوهة والتي سمحت في حصيلة عمليات متفرقة نفذت خلال الشهر الفارط من توقيف عدة أشخاص وحجز كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية.

حيث أسفرت هذه العمليات عن توقيف شخـ02ـصين وضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ1260 كبسولة من نوع بريغابالين ومبلغ مالي من عائدات الترويج، توقيف شخـص وضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ606 كبسولة من مختلف الأنواع ومبلغ مالي من عائدات الترويج. بالإضافة إلى توقيف أربعة أشخـاص وضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ205 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم توقيف ثلاثة أشخـاص وضبط كمية من المخدرات “كيف معالج” قدر وزنها بـ 410 غرام كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ178 قرص مهلوس، سلاح ناري من الصنف الرابع مسدس تقليدي الصنع، سلاح أبيض محظور سكين، مبلغ مالي من عائدات الترويج. مع توقيف شخـص وضبط كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين” قدر وزنها بـ 13،50 غرام ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة حسب الاختصاص، فيما تبقى هذه العمليات الأمنية مستمرة للحفاظ على أمـن وممتلكات المواطنين.

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