أم البواقي.. توقيف 11 مشتبها بهم في قتل شاب بعين كرشة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين كرشة من توقيف 11 مشتبها بهم في قضية جناية قتل.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 18 جوان 2026، إثر تلقي مصالح أمن دائرة عين كرشة بلاغًا بوقوع جريمة اعتداء بسلاح أبيض بمدينة عين كرشة، أودى بحياة شاب يبلغ من العمر 33 سنة من قبل أشخاص مجهولين.

على الفور، باشرت المصالح ذاتها التحريات المعمقة في القضية تحت إشراف النيابة المحلية، حيث أسفرت عن توقيف 11 شخصا مشتبها فيهم في القضية. ينحدرون من عين كرشة وأم البواقي، مع ضبط الأداة المستعملة في الجريمة، المتمثلة في سيف من الحجم الكبير.

المشتبه فيهم جميعًا أنجز في حقهم ملف جزائي عن القضية، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة، حيث تم إيداع 8 منهم الحبس المؤقت فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.