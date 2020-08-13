أم البواقي.. توقيف 14 شخصا وحجز أسلحة بيضاء ومهلوسات

نفذت مصالح الأمن الوطني بكل من أم البواقي، عين البيضاء والضلعة اليوم الخميس، عمليات شرطية واسعة النطاق.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، استهدفت هذه العمليات، مختلف أحياء وشوارع المدن خاصة أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة.

أين تم تسخير الفرق العملياتية التابعة للشرطة القضائية، وأمن الحواضر وكذا الأمن العموم.

وأسفرت هذه العمليات على توقيف 7 أشخاص “بين 19 و33 سنة” مبحوث عنهم من طرف الجهات القضائية، وصادرة في حقهم أوامر جزائية، من بينهم شخص بحوزته سلاح أبيض.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، بالتنسيق مع النيابة المختصة.

كما تم خلال ذات العملية، توقيف 3 أشخاص وحجز 3 أسلحة بيضاء محضورة “سكاكين” كانت بحوزتهم، انجزت ضدهم ملفات جزائية عن قضية حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون سند شرعي.

وتم توقيف 4 أشخاص كذلك، وحجز 60 قرص مهلوس من دواء بريغابالين، ومبالغ مالية من عائدات الإتجار.

أين انجزت ضدهم ملفات جزائية عن قضية عرض ووضع للبيع مواد صيدلانية ذات خصائص مخذرة بطريقة غير غير مشروعة، دون رخصة من السلطات العمومية المؤهلة قانونا .