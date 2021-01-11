أم البواقي: توقيف 15 شخصا في قضية سرقة الهواتف النقالة وتغيير أرقامها التسلسلية

تمكن عناصر الأمن بدائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، من توقيف 15 شخصا مشتبه فيهم في قضية سرقة الهواتف النقالة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن المتورطين يلجون إلى قاعدة معطيات الهواتف لتغيير أرقامها التسلسلية العالمية (IMEI).

وكذا مسح الأثر الالكتروني لها مع حجز معدات الكترونية مختلفة واسترجاع 07 هواتف نقالة ذكية.

وأضاف البيان، أن التحقيق مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي يعمل على تغيير الأرقام التسلسلية العالمية (IMEI).

وهذا حتى لا تتمكن الشرطة من تحديد الأثر الإلكتروني الصحيح للجهاز المسروق.

وتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وهو صاحب محل تجاري خاص ببيع وصيانة الهواتف النقالة بمدينة عين البيضاء.

كما تم حجز معدات وأجهزة تستعمل في الولوج إلى قاعدة المعطيات وتغيير الأرقام التسلسلية للأجهزة.

بالإضافة الى إسترجاع هواتف نقالة ذكية تم تغيير أرقامها التسلسلية كما أفضى التحقيق أيضا الى توقيف 13 شخصا آخرين.

وتم إنجاز ملف قضائي ضد ثلاثة أشخاص بتهمة تكوين جماعة أشرار قصد الإعداد للسرقة، والولوج إلى قاعدة البيانات لهواتف نقالة.

فيما تمت متابعة 12 شخصا آخرين عن قضية سرقة الهواتف النقالة.