أم البواقي: توقيف 18 شخصا ليلة رأس السنة

نظمت مصالح أمن ام البواقي علميات شرطية واسعة النطاق عبر كافة اقليم اختصاصها، وتدخل في إطار محاربة كل أشكال الجريمة.

ونظمت أمسية الخميس عمليات أمنية شملت مختلف الأحياء و الشوارع والاماكن العامة و كذا المشبوهة.

وهذا من خلال الدوريات ومداهمة أوكار الجريمة والوضعيات المختلفة للمراقبة المرورية.

وفي نفس السياق تم تنظيم عملية لتوزيع مطويات تحت شعار ” سنة 2021 .. الأمن و المان” لفائدة المواطنين.

وأسفرت العمليات الشرطية على مراقبة 329شخص، تبين أن من بينهم عشرة أشخاص محل بحث من قبل الجهات القضائية.

وتم توقيف 05 أشخاص وحجز قطعتي مخدرات و27 قرص مهلوس لأدوية مختلفة، كما تم حجز 120 وحدة مشروبات كحولية .

وتم أيضا توقيف 03 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء، مع مراقبة 210 مركبة ووضع 04 منها بالمحشر .

بالإضافة الى تحرير 65 مخالفة مرورية، وتحويل 03 دراجات نارية الى المحشر .