أم البواقي.. توقيف 27 شخصا بعين مليلة

تمكنت مصالح أمن دائرة عين مليلة بولاية أم البواقي من توقيف 27 مشتبها به في إطار التدخلات الميدانية للحد من السرقات وترويج الممنوعات.

وعززت مصالح الأمن من تواجدها الميداني خاصة بمداخل ومخارج المدينة، وتكثيف الدوريات بالنقاط والأماكن المشبوهة.

وكللت العمليات الشرطية المنجزة خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية الحالي 2026 على النتائج التالية:

توقيف 12 شخصًا مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية وصادرة في حقهم أحكام أوامر قضائية. بالإضافة إلى توقيف 5 أشخاص صادرة في حقهم أوامر بالقبض لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفــة.

كما تم توقيف 3 أشخاص وضبط 2355 كبسولة بريغابالين ومبالغ مالية من عائدات الترويج. وتوقيف شخصين وضبط أسلحة بيضاء محظورة.

العمليات مكنت أيضًا من توقيف 3 اشخاص مشتبه بهم في قضية الاعتداء بالضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض محظور. وتوقيف شخص عن قضية بيع مشروبات كحولية دون رخصة مع ضبط 690 وحدة.

جميع المشتبه فيهم اتخذت في شأنهم الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية.