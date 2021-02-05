أم البواقي: توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية السرقة من داخل مسكن

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة، أم البواقي، مسكيانة من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في قضية السرقة من داخل مسكن.

كما تم استرجاع المسروقات المتمثلة في كمية معتبرة من الحلي الذهبي ومبلغ مالي بقيمة 550 اورو .

القضية تعود الى تاريخ 2021.01.31 اين تلقت عناصر فرقة الشرطة القضائية بامن دائرة مسكيانة لشكوى رسمية من قبل احد المواطنين.

وتفيد الشكوى السرقة من داخل مسكنه الكائن بمدينة مسكيانة، والتي استهدف كمية معتبرة من المصوغ الذهبي ومبلغ مالي بالعملة الاجنبية.

وتم فتح تحقيق افضى الى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم ويتعلق الامر بثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 25 و49 سنة.

كما تم استرجاع كل المسروقات المتمثلة في كمية معتبرة من المصوغ الذهبي ومبلغ مالي قدره 550 اورو.

المشتبهم انجز ضدهم ملفا جزائيا عن القضية قدموا بموجبه امام نيابة محكمة مسكيانة بتاريخ 2021.02.02 .