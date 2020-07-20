أم البواقي: توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية سرقة من داخل مسكن

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في قضية سرقة، مع استرجاع المسروقات.

حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2020.07.15 بعد أن تقدم شخص للتبليغ عن تعرض مسكنه للسرقة من قبل مجهولين استهدفت أغراض منزلية مختلفة.

وباشر الأمن على الفور رجال الضبطية القضائية تحقيقاتهم و تحرياتهم المعمقة من أجل الكشف عن هوية الفاعلين.

وبعد الاستغلال الجيد لكافة المعطيات والمعلومات وفي وقت وجيز أي بنفس تاريخ التبليغ، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيهم.

وتم توقيف ثلاثة أشخاص مع استرجاع المسروقات التي كانت مخبأة بأحد المساكن بمدينة عين فكرون .

وتمثلت المسروقات المسترجعة في مجموعة من الحلي من المعدن الأصفر، تلفاز من الحجم الكبير، هاتفين نقالين، جهاز إعلام آلي محمول، آلتين للتصوير، جهاز لاب توب، وغيرها .

وأنجز ضد المشتبه فيهم الثلاثة ملف جزائي عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية ضد الأموال، جناية السرقة المقترنة بظروف التسلق والكسر والليل، حيث تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.