أم البواقي: توقيف 3 أشخاص واسترجاع مسروقات

تمكنت شرطة عين كرشة، التابعة لأمن ولاية أم البواقي، من تفكيك لغز قضية سرقة من داخل مسكن. كما قامت بتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، مع استرجاع المسروقات.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2021.06.08 بعد التبليغ من قبل شخص في موضوع قيام أشخاص مجهولين وملثمين باقتحام منزله. وتهديد زوجته بالأسلحة البيضاء، المتبوع بالسرقة التي استهدفت خزانة فولادية بها مبلغ مالي معتبر ووثائق شخصية مختلفة .

التحقيق المفتوح في القضية وبفضل التحريات الفورية المعمقة في القضية التي باشرها رجال الضبطية القضائية. مكن في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم. ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص أعمارهم بين 23 و28 سنة. مع استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق. وكذا الخزانة الفولاذية التي عمد المشتبه فيه الرئيسي الى ردمها داخل حفرة استحدثها داخل منزله. مع الكشف أيضا عن مكان حرق كل الوثائق المسروقة وذلك لطمس آثار الجريمة.

وأنجز ضد المشتبه فيهم الثلاثة ملف جزائي عن قضية تكوين جماعة أشرار لغرض الأعداد لجناية السرقة. السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد والتسلق مع التهديد بواسطة سلاح أبيض. الإتلاف العمدي لوثائق إدارية، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة عين مليلة بتاريخ 2021.06.10.