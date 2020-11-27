أم البواقي.. توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 16 ألف وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت عناصر الشرطة بفرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية أم البواقي، في عملية أمنية نوعية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

المحجوزات قدرت بـ 16240 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام مع توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 37 و 50 سنة.

و بحسب بيان خلية الإعلام بأمن ولاية أم البواقي، فإن هذه العملية جاءت عقب الحصول على معلومات مفادها تواجد كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على مستوى أحد المساكن بأم البواقي.

وبعد التحري في القضية وباتخاذ كافة الاجراءات القانونية تم تفتيش المستودع أين تم ضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية إضافة بالإضافة الى حجز مركبة تستعمل في عملية الترويج .

و ذكر ذات المصدر أن المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملف جزائي في قضية جنحة الحيازة من أجل البيع لمشروبات كحولية دون تصريح وكذا جنحة التملص الضريبي بطريقة احتيالية إلى جانب جنحة الشروع في المضاربة غير المشروعة وجنحة حيازة بضاعة محلية حساسة للغش عن طريق التهريب .