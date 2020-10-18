أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء مع استرجاع مسروقات

أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث في عين البيضاء بأم البواقي، 3 أشخاص وحجزت أسلحة بيضاء، مع استرجاع مسروقات.

يأتي هذا على إثر تلقي الأمن لشكاوي من قبل المواطنين ضد مجهولين في موضوع السرقات من داخل المساكن.

وتمكنت ذات المصالح بعد التحريات والأبحاث المعمقة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 سنة.

حيث بعد تفتيش مساكنهم، تم استرجاع بعض المسروقات (أجهزة إستقبال رقمية للقنوات ، تلفاز).

بالإضافة إلى حجز أسلحة بيضاء محظورة مختلفة و المتمثلة في سيفين تقليديي الصنع، ساطور.

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملف جزائي عن قضية تكوين جماعة أشرار، السرقات الموصوفة المتعددة بظروف الكسر والتعدد والليل.

بالإضافة الى حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون مبرر شرعي، قدموا بموجبه أمام النيابة القضائية.