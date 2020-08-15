أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء ومؤثرات عقلية ومخدرات

تواصل مصالح أمن دائرة عين مليلة عملياتها الشرطية من خلال الدوريات الراكبة و الراجلة استهداف مختلف أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة.

وقامت ذات الهيئة الأمنية بتوقيف شخص يبلغ 28 سنة، بحوزته 10 كبسولات بريغابالين، ومبلغ مالي قدره 34800 دج، مقص وكذا سلاح أبيض (سكين 3 نجوم) .

كما قامت بتوقيف شخص، يبلغ 22سنة، بحوزته 10 كبسولات أدوية مختلفة، قطعتي مخدرات، مبلغ مالي قدره 2500 دج وسلاح أبيض سكين 3 نجوم .

وأوقفت ذات الهيئة الأمنية، شخص يبلغ 35 سنة، مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية، محل حكم نهائي بالحبس عن تهمة السرقة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة، حيث اتخذت في حقهم الاجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة.