أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز أكثر من 9000 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت شرطة عين كرشة من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، قدرت بأكثر من 9000 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام، كانت مخبأة بإحكام وبطريقة مموهة مع توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

العملية جاءت بعد توقيف مركبة نفعية على مستوى نقطة مراقبة فجائية لعناصر الشرطة على متنها شخصين.

حيث عثر بعد التفتيش الدقيق للمركبة التي كانت تبدو فارغة على 191 وحدة من المشروبات الكحولية مخبأة بطريقة احتيالية بعد أن قام صاحب المركبة بإجراء تعديل داخلها من أجل ابعاد أعين مصالح الامن عنها.

وبعد تفتيش مسكن أحدهما تم حجز كمية أخرى من المشروبات الكحولية قدرت بـ 1789 وحدة.

وبالتحقيق في القضية تم الحصول على معلومة اخرى مفادها مرور شاحنة من نوع سوناكوم محملة بكمية من المشروبات الكحولية.

وتم الترصد لها، وتوقيفها ليعثر بداخلها على أكثر من 7000 وحدة مخبأة بإحكام بعد إجراء تعديلات على سقف مقطورتها (التي كانت تبدو فارغة هي الاخرى) ليتم توقيف المشتبه فيه.

المشتبه فيهم الثلاثة أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية حيازة ونقل من أجل البيع مشروبات كحولية بدون رخصة، مع تسليم المحجوزات الى المصالح المختصة وتقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية.