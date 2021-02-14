أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز سلاح أبيض في قضية مشاجرة بالطريق العام

تمكن أمن ولاية أم البواقي، من توقيف 3 أشخاص وحجز سلاح أبيض في قضية مشاجرة بالطريق العام.

وتعود القضية الى تاريخ 10 فيفري، بعد تلقي بلاغ بخصوص وقوع شجار بين عدد من الشباب بأم البواقي.

وعلى الفور تنقلت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني إلى عين المكان.

أين تبين أن الأمر يتعلق بشجار بين 03 أشخاص اثنين منهم كانا على متن مركبة.

ليتم توقيفهم و حجز سلاح أبيض عبارة عن سكين استعمل في الشجار، و تحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الثاني.

وانجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية المشاجرة بالسلاح الأبيض في الطريق العام قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية بتاريخ 11 فيفري.