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أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز سيارتين ومهلوسات بقيمة 780 مليون سنتيم

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أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز سيارتين ومهلوسات بقيمة 780 مليون سنتيم
بقلم رشيد مقدم

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي من توقيف ثلاثة اشخاص مشتبه فيهم في بيع وترويج الحبوب المهلوسة.

العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين مدينتي عين فكرون وعين مليلة.

أين تم إحباط محاولة إبرام صفقة شراء كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بأزيد من 2700 قرص من نوع بريقابالين.

وأسفرت العملية من تم توقيف مركبة وعقب تفتيشها تم ضبط الكمية المذكورة مخبأة تحت مقعد سائق سيارة سياحية.

كما تم خلال ذات العملية أيضا توقيف سيارة ثانية كان يقوم صاحبها بفتح الطريق.

ويذكر أن القيمة المالية الإجمالية للأقراص المهلوسة والسيارتين المحجوزتين  قدرت بـ 780 مليون سنتيم .


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=941626

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