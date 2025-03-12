أم البواقي.. توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات

استمرارا في تضييق الخناق على الجماعات الاجرامية، و في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، ممثلين في فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين مليلة، في عملية نوعية من حجز كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) وتوقيف ثلاثة أشخاص.

تأتي هذه العملية التي نفذت على مستوى بلدية عين مليلة ولاية أم البواقي. بعد استغلال معلومات واردة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر إقليم الاختصاص. بصدد تمرير كمية معتبرة من المخدرات (كيف معالج) ، مباشرة و على الفور تم وضع تشكيل أمني محكم. للإطاحة بالمشتبه فيهم، حيث مكنت الدقة والسرعة في تنفيذ العملية و التي أسفرت على حجز 4.54 كلغ من الكيف المعالج. وكمية من الأقراص المهلوسة و مبلغ مالي قدره 799.000 دج من عائدات الترويج.

هذا و بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم. أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فيما ستسلم المحجوزات للمصالح المعنية.

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