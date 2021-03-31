أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن دائرة عين البيضاء من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 1.167 كلغ من القنب الهندي.

القضية تعود الى تاريخ 2021.03.28 بعد استغلال معلومات، مفادها وجود أشخاص على متن مركبة يحوزون على كمية معتبرة من المخدرات.

ليتم التحري في القضية الذي مكن من تحديد هوية الاشخاص ونوع المركبة المستعملة في النقل.

وبوضع خطة أمنية محكمة، تمكن عناصر الامن من توقيف المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص أعمارهم بين31 و 32 سنة.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة عثر على كيس بلاستيكي مخبأ بأحكام يحتوي على 12 صفيحة من القنب الهندي، بوزن 1 كيلوغرام و167غ.

المشتبه فيهم وبعد تحويلهم الى مقر الشرطة، انجز ضدهم ملف جزائي.

وهذا عن جناية الحيازة لأجل البيع ونقل مواد مخدرة بطريقة غير شرعية في إطار جماعة اجرامية منظمة.

وقدموا بتاريخ 2021.03.29 امام نيابة محكمة عين البيضاء.