أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز كيف معالج وأقراص مخدرة

تمكنت الشرطة القضائية بأمن عين مليلة، من توقيف 3 أشخاص وحجز 252.35 غرام كيف معالج، و51 كبسولة بريغابالين 150 ملغ.

تعود حيثيات القضية لاستغلال معلومات استقتها عناصر شرطة عين مليلة، مفادها حيازة شخص على كمية من المخدرات في مسكنه الخاص.

وتم الترصد للمشتبه فيه وتوقيفه على متن مركبة رفقة شخص آخر يحوز على 28 كبسولة دواء من الصنف المخدر بريغابالين.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي.

وتم العثور على كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 252.35 غرام في شكل ثلاث صفائح.

إضافة إلى كمية من الأدوية ذات الخصائص المخدرة من نوع بريغابالين قدرت بـ 23 كبسولة 150 ملغ.

وبمواصلة التحقيق في القضية، تم تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وتوقيفه.

وتم تحويل المشتبه فيهم إلى مقر الشرطة، أين أنجز ضدهم ملف جزائي في القضية، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية.