أم البواقي.. توقيف 3 أشخاص وحجز مبلغ مالي مزور وبندقية صيد

تمكنت شرطة مسكيانة في أم البواقي، من توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تزوير أوراق نقدية.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، جاءت القضية بعد حصول مصالح الشرطة بمسكيانة، على معلومات مفادها قيام مجهولين بترويج أوراق نقدية مزورة.

وكثفت عناصر فرقة الشرطة القضائية، العمل الميداني العملياتي لتتمكن من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ويتعلق الأمر بشابين يبلغان من العمر 26 و29 سنة.

أين عثر بحوزتهما على 24 ورقة نقدية من فئة 1000 دينار جزائري مستنسخة ومزيفة.

ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر الشرطة.

وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهما، تم استرجاع الوسائل المستعملة في الجريمة.

كما تم حجز بأحد المسكنين على سلاح ناري “بندقية صيد بماسورة واحدة”، بدون وثائق.

ليتم توقيف صاحبها البالغ من العمر 52 سنة، وتم تحويل المحجوزات والشخص الثالث إلى مقر أمن دائرة مسكيانة.

وأنجز ضد المشتبه فيهم، ملفا جزائيا عن قضية التزوير والتزييف في أوراق نقدية وطنية ذات سعر قانوني، وحيازة سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة.