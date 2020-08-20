أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز مخدرات صلبة وأقراص مهلوسة وأسلحة بيضاء

تمكنت الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز أسلحة بيضاء ، مخدرات صلبة و مؤثرات عقلية.

العملية جاءت على إثر استغلال معلومات إستقتها عناصر الشرطة مفادها قيام بعض الأشخاص بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بمدينة عن مليلة.

وعلى الفور تم وضع خطة امنية محكمة مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 سنة.

وتم العثور بحوزة الأول على كمية من المخدرات تقدر ب 100.10 غرام من الكيف المعالج.

وبعد اتمام جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تفتيش منزله حيث تم العثور على كمية من المخدلرات الصلبة (كوكايين) تقدر 2.75 غرام.

فيما تم العثور بحوزة الثاني على 29 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ وسلاح أبيض (سكين 03 نجوم).

بينما عثر بحوزة الشخص الثالث على 05 أقراص و قارورتي داوء مهلوس، اضافة الى سلاح أبيض سكين 03 نجوم.

المشتبه فيهم الثلاثة انجز ضدهم ملفات جزائية، قدموا بموجبهم أمام الجهات القضائية أمس الأربعاء.