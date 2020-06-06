أم البواقي: توقيف 3 أشخاص وحجز 54 قرص إكستازي

تمكن رجال الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وكذا فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين كرشة، من حجز كمية معتبرة من أقراص إكستازي وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

القضية تعود الى تاريخ 2020.05.30 ليلا بعد استغلال معلومات مفادها قيام أشخاص على متن مركبة بترويج المؤثرات العقلية وسط مدينة عين كرشة.

وتم وضع خطة عمل محكمة، تم من خلالها توقيف المركبة وعلى متنها ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 27 و 30 سنة، وبحوزتهم كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 54 قرص من نوع اكستازي، اضافة الى مبلغ مالي قدره 51000 دج من عائدات الترويج.

المشتبه فيهم الثلاثة انجز ضدهم ملف جزائي عن قضية حيازة مؤثرات عقلية للمتاجرة بها قدموا امام الجهات القضائية بتاريخ 1 جوان .