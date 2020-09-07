أم البواقي..توقيف 3 أشخاص وحجز 85 قرص من نوع إكستازي

تمكنت مصالح أمن دائرة عين كرشة بأم البواقي، من توقيف ثلاثة أشخاص و حجز كمية من الأقرص المهلوسة من نوع إكستازي .

وحسب بيان مصالح أمن ولاية أم البواقي، فإن عذه العملية تمت على إثر معلومات تلقتها مصالح أمن دائرة عين كرشة، مفادها قدوم أشخاص على متن سيارة أجرة بحوزتهم كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة إلى مدينة عين كرشة لغرض ترويجها.

ليتم وضع خطة أمنية محكمة، مكنت من توقيفهم وهم على متن سيارة، وأثناء إخضاع الأخيرة للتفتيش الدقيق تبين أنها محملة بـ 85 قرص مهلوس من نوع إكستازي .

المشتبه فيهم أنجز ضدهم ملف جزائي في القضية قدموا أمام الجهات القضائية بتاريخ 2020.09.06.