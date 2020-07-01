أم البواقي: توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة

تمكنت شرطة عين فكرون، بأم البواقي، من توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة مشتبه فيهم في قضية محاولة القتل العمدي.

وحسب بيان ذات الهيئة الامنية، فقد جاءت العملية بالتنسيق مع فرقة البحث والتحريات بالمديرية الجهوية لأمن الجيش قسنطينة وتحت إشراف قائد القطاع العسكري بأم البواقي.

يأتي هذا بعد الحصول على معلومات مفادها وجود مركبة سياحية على متنها أشخاص مشتبه تورطهم في قضية محاولة القتل العمدي على مستوى ولاية ميلة.

وتم توقيف المركبة التي تبين أنها لا تحمل لوحة ترقيم أمامية وعلى متنها 3 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 22 و36 سنة.

وبالتفتيش الدقيق للمركبة، تم العثور على سلاح أبيض، مخبأ داخل غطاء محول السرعة عليه بقع من الدم، إضافة الى قفاز بلاستيكي، ليتم على الفور تحويل المركبة والمشتبه فيهم الى المصلحة وفتح تحقيق في القضية.

في نفس السياق، تقدم الى المصلحة الضحية الذي ينحذر من ولاية ميلة، مقيدا شكواه ضد ثلاثة أشخاص مقدما نفس مواصفات الأشخاص الموقوفين ومركبتهم، حيث حاولوا الاعتداء عليه بالعنف بورشة عمله.

وقد أنجز ضد المشتبه فيهم الثلاثة، ملف جزائي في قضية جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الاعداد لجناية ضد الاشخاص، جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد، جناية محاولة الاختطاف، جنحة التهديد بالقتل، جنحة حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.