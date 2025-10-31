أم البواقي .. توقيف 36 شخصا وحجز 11571 قرصا مهلوسا

قامت مصالح أمن ولاية أم البواقي بعملية مداهمة واسعة النطاق عبر كامل إقليم الاختصاص الوطني بأم البواقي شملت عددا من النقاط السوداء وبؤر الإجرام.

وحسب بيان شرطة أم البواقي أسفرت هذه المداهمات من توقيف 41 شخص مبحوث عنهم من قبل العدالة لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.

كما مكنت من توقيف 36 شخص وحجز 11571 كبسولة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة و كمية معتبرة من المشروبات الكحولية.

وأيضا ثمانية أسلحة بيضاء محظورة، مراقبة وتنقيط 280 شخص، 375 مركبة، 109 دراجة نارية. بالإضافة إلى وضع 33 دراجة نارية بالمحشر البلدي. ومراقبة 32 محل تجاري، وتحرير 9 مخالفات تجارية.