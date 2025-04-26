أم البواقي.. توقيف 37 شخصا مبحوث عنهم وآخرون يروجون المخدرات

قامت مصالح الشرطة بأم البواقي رفقة مصالح الدرك الوطني بالولاية بعمليات أمنية مشتركة، في إطار سلسلة العمليات الأمنية المسطّرة من قبل مصالح الأمن لمحاربة كل أشكال الجريمة، و تنفيذا للمخطط الأمني المشترك المعد بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بأم البواقي لحماية الأشخاص وممتلكاتهم مكافحة كل أشكال الجريمة خاصة ما تعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأقراص المهلوسة ، الاعتداءات ، حمل الأسلحة البيضاء.

حيث قامت بتاريخ 24 أفريل 2025 بتنفيذ مداهمات مشتركة على مستوى كامل إقليم ولاية أم البواقي. تم خلالها تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية، هذه العمليات تمت تحت إشراف إطارات مختصة من الجهازين. ركزت على مراقبة الأشخاص و المركبات مع استهداف الأماكن المشبوهة والمعروفة بانتشار مختلف الآفات الاجتماعية التي يرتادها معتادي الإجرام أين أسفرت على توقيف 37 شخصا مبحوث عنهم من قبل الجهات القضائية وصادر في حقهم أحكام و أوامر قضائية لتورطهم فــي قضايا إجرامية مختلفة، توقيف ثلاثة أشخاص عن قضايا الاستهلاك الشخصي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أين ضبطت بحوزتهم على 22 قرص مهلوس و 03 قطع من المخدرات (كيف معالج).بالإضافة إلى توقيف 03 أشخاص مبحوث عنهم من قبل الجهات الأمنية لتورطهم في قضايا إجرامية مباشرة.

حيث اتخذت في شأنهم الإجراءات القانوينة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة. إضافة إلـى تنقيط ودراسة حالة لـ 323 شخص ، مراقبة 202 مركبة و 42 دراجة نارية، تحرير 06 مخالفات تجارية.

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