أم البواقي.. توقيف 4 أشخاص صادر في حقهم أوامر بالقبض

في إطار محاربة كل أشكال الجريمة، خاصة الماسة بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بامن دائرة الضلعة من توقيف أربعة اشخاص مطلوبين لدى الجهات القضائية لتورطهم في عديد القضايا الاجرامية.

العمليات تمت بعد تكثيف العمل الاستعلاماتي و البحث والتحري لتتمكن في ذات العناصر في اربع عمليات متفرقة من توقيف أربعة اشخاص. من محترفي الاجرام و مبحوث عنهم وصادر في ضدهم اوامر بالقبض عن الجهات القضائية. ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 34 سنة مبحوث عنه وصادر في حقه اربع (04) أوامر بالقبض عن الجهات القضائية لتورطه في قضايا النصب والاحتيال.

كما تم أيضا القاء القبض على شخص يبلغ من العمر 51 سنة مبحوث عنه وصدر في حقه امر بالقبض عن الجهات القضائية. لتورطه في قضية التهريب والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية بالإضافة إلى شخص يبلغ من العمر 44 سنة. مبحوث عنه وصدر في حقه امر بالقبض عن الجهات القضائية لتورطه في قضية سرقة المواشي بالتعدد باستعمال مركبة.

واستمرت العمليات كذلك حيث تم القاء القبض على شخص يبلغ من العمر 39 سنة. مبحوث عنه وصدر في حقه أمر بالقبض أوامر ضبط وإحضار عن الجهات القضائية لتورطه في قضايا سرقة المواشي.

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