أم البواقي: توقيف 4 أشخاص في قضية السرقة بالعنف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بأمن دائرة عين البيضاء من فك لغز جريمة سرقة بالعنف.

وتمت العملية بالتنسيق مع عناصر الفرقة المتنقلية للشرطة القضائية بعين البيضاء، حيث قامت بتوقيف 4 أشخاص، مع استرجاع كل المسروقات.

تعود حيثيات القضية الى 4 أفريل، أين تلقت الشرطة بلاغا، مفاده قيام أشخاص ملثمين بالاستيلاء على خزانتين فولاذيتين من مسكن.

وحسب ذات البلاغ، فقد قام هؤلاء بالاعتداء بالعنف على صاحبة المسكن.

التحريات والتحقيقات الفورية التي باشرها رجال الضبطية القضائية وباستغلال جميع المعلومات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم.

وتم توقيفهم في ظرف قياسي، ومن ثم التوصل إلى مكان إخفاء المسروقات والتي تم العثور عليها بأحد الورشات ببلدية بريش.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع نيابة محكمة عين البيضاء والمتمثلة في خزانتين فولاذيتين.

وكان بهما مبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية والاجنبية، بالإضافة إلى مصوغات من المعدن الأصفر.

إضافة لاسترجاع كل الوسائل والأدوات المستعملة في العملية (مركبتين ،سيف من الحجم الكبير آلات كهربائية لقطع وثقب المعادن …) .

المشتبه فيهم الأربعة التي تتراوح أعمارهم بين 20-42 سنة أنجز ضدهم ملف جزائي.

وهذا عن قضية تكوين جمعية اشرار، السرقة بالعنف وبتوافر ظروف التعدد، الكسر واستحضار مركبة ذات محرك.

وقد قدموا بموجبه أمام النيابة المحلية أمس الأربعاء.