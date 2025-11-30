أم البواقي: توقيف 4 أشخاص واسترجاع المسروقات بمسكيانة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة بأمن ولاية أم البواقي في عمليتين منفصلتين. من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قضيتي السرقة من داخل مسكن وتسترجع المسروقات.

العملية الأولى جاءت بعد تلقي فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مسكيانة لشكوى رسمية من قبل أحد المواطنين ضد مجهول (ين) .في موضوع السرقة من داخل مسكنه الكائن بأحد أحياء مدينة مسكيانة. التي استهدفت كمية من المصوغات الذهبية.

رجال الضبطية القضائية بعد تكثيف العمل الاستعلامي وتوسيع التحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة لمواصلة التحقيق. الذي أسفر عن تحديد هوية شخص ثاني ضالع في قضية الحال أين تم توقيفه.

وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات القضائية المختصة، تم استرجاع كافة المسروقات - مصوغات من المعدن الأصفر- وأدوات البناء وهواتف نقالة كانت مخبأة داخل مسكن المشتبه فيه.

