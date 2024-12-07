أم البواقي: توقيف 4 أشخاص واسترجاع 13 رأس غنم

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة عين فكرون بأم البواقي، من توقيف مجموعة إجرامية مختصة في سرقة المواشي تتكون من أربعة أشخاص، واسترجاع 13 رأس غنم(خروف).

القضية جاءت على إثر تقدم أحد الأشخاص الضحية (موال)، إلى مقر أمن دائرة عين فكرون لتقديم شكوى عن تعرضه لجرم السرقة من طرف مجهولين. طالت مجموعة من الأغنام كان بصدد بيعها بذات المدينة، على الفور تم إعداد خطة مدروسة مكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي. الضالع في قضية الحال.

كما تمكنت الضبطية القضائية بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية والفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين فكرون. و بالإستغلال الجيد للمعلومات مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين. ليتم توقيفهم و حجز المركبة المستعملة في جرم السرقة، حجز سلاح أبيض سكين من الحجم المتوسط. سلاحين أبيضين سكاكين من نوع اوكوباي 03 نجوم وصاعق كهربائي مع استرجاع 13 رأس غنم -خـروف-.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أنجز ملف جزائي ضد أطراف القضية عن: “تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة بالتعدد واستحضار مركبة. وجنح الليل تحت طائلة التهديد باستعمال سلاح وأسلحة بيضاء من الصنف السادس “، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة عين فكرون.

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