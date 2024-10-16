أم البواقي: توقيف 4 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المهلوسات بفكرينة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة فكرينة ولاية أم البواقي. من توقيف أربعة أشخاص وحجز 1860 كبسولة من نوع بريغابلين على متن مركبة نفعية.

العملية جاءت نتيجة المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن الوطني بأم البواقي، الرامية لمحاربة مختلف أشكال الجريمة خاصة المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وكذا على إثر معلومات إستقتها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة. مفادها قدوم شخصين على متن مركبة نفعية الى مدينة فكيرينة وإبرام صفقة بيع كمية من المؤثرات العقلية مع اشخاص اخرين.

المشتبه فيهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و 43 سنة ، وبالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة. وعلى الفور تم تكثيف البحث والتحري مع وضع خطة عمل ميدانية محكمة التنسيق، مكنت من توقيف المركبة محل الشبهة على مستوى إحدى نقاط المراقبة. وعلى متنها شخصين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية.

التفتيش الدقيق للمركبة، أثمر على ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قُدرت بـ 1860 كبسولة من دواء بريغابلين 300 ملغ أجنبية المنشأ. كانت مخبأة بإحكام في كيس تحت غطاء محرك المركبة. كما أفضى التحقيق المفتوح في القضية إلى تحديد هويه شخصين آخرين مشتبه فيهما ضالعين في قضية الحال.