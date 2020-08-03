أم البواقي: توقيف 4 أشخاص وحجز 179 قرص “ليريكا” وأسلحة بيضاء

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأم البواقي، ممثلة في فرقة قمع الأجرام BRB والفرقة الجنائية، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء، وتوقيف أربعة أشخاص.

حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2020.07.28 على الساعة 19:30 مساء بعد استغلال معلومات مفادها وجود مركبة على متنها أشخاص يحوزون على كمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء محظورة، حيث تم الترصد للمركبة.

وبعد وضع خطة أمنية محكمة التنسيق بين الفرق العملياتية، تم توقيفها على مستوى حاجز أمني، حيث كان على متنها أربعة أشخاص.

وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على 179 كبسولة ليريكا 150 ملغ كانت مخبأة بإحكام داخل مقعد مرافق السائق.

كما تم العثور على أربعة سكاكين متوسطة الحجم داخل الصندوق الخلفي للمركبة.

وأنجز ضد المشتبه فيهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة، ملف جزائي عن قضية حيازة مواد صيدلانية لغرض المتاجرة، الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، عرض أدوية و توفيرها بالطريق العمومي بطريقة غير مشروعة باستعمال مركبة ذات محرك، حمل أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.