أم البواقي: توقيف 4 أشخاص وحجز 18 ألف قرص مهلوس

في عملية مشتركة بين المصالح الأمنية الأمن الوطني والدرك الوطني بأم البواقي، مكنت هذه الأخيرة من توقيف أربعة أشخاص. وحجز ما يقارب 18 ألف كبسولة بريغابلين وثلاثة مركبات مستعملة في النقل.

القضية جاءت على إثر مداهمة أمنية واسعة النطاق مست أحياء وشوارع مدينة مسكيانة خاصة المشبوهة منها. ليتم على إثراها ومن خلال نصب نقطة مراقبة محكمة التنسيق بين عناصر الجهازين بوسط المدينة. حيث ساهمت فطنة ويقظة العناصر المقحمة في العملية إلى التفطن إلى مركبة سياحية يقوم سائقها ومرافقه بتصرفات مشبوهة. وإتصلات هاتفية لتتبع وتحديد نقاط تواجد القوات الأمنية بغية تمرير مركبة أخرى مشبوهة محملة بشحنة من الممنوعات.

على الفور تم توقيف المركبة وبالتحقيق مع المشتبه فيهما تم التوصل إلى تحديد نوع المركبة المشبوهة الرئيسية. ليتم وفي وقت وجيز تحديد مكان تواجدها وتوقيفها وتحويلها إلى مقر أمن الدائرة. ويتعلق الأمر بمركبة نفعية يقودها أحد المشتبه فيهم، التفتيش الدقيق للمركبة أسفر عن حجز كمية معتبرة من دواء بريغابلين مخبأ بإحكام وبطريقة مموهة داخل هيكل المركبة.

وبمواصلة التحقيق في القضية بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المحلية تم التوصل إلى تحديد هوية مشتبه فيه أخر في القضية. وتوقيفه على مستوى مدينة عين البيضاء بأم البواقي على متن مركبة سياحية عثر بداخلها على كمية أخرى من المهلوسات. لتصل الكمية الإجمالية إلى مايقارب 18000 قرص مهلوس.

المشتبه فيهم الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و 42 سنة تم تحويلهم إلى مقر الشرطة، اين اتخذت في شأنهم كل الإجراءات القانونية وانجاز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية التهريب على متن وسيلة نقل من طرف جماعة إجرامية منظمة نشاطها ذو طابع عابر للجدود. الحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية والممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة. قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة مسكيانة. مع تسليم المحجوزات إلى المصالح المختصة.