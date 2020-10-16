أم البواقي..توقيف 5 أشخاص تورطوا في قضايا سرقة مختلفة

تمكنت شرطة عين فكرون بأم البواقي، في عمليات أمنية نوعية من توقيف خمسة أشخاص تورطوا في عدة قضايا سرقة مختلفة.

وحسب بيان ذات السلك النظامي، فقد تم توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة محل بحث من قبل الجهات القضائية (أمر ضبط و إحضار و أمر بالقبض) لتورطه في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعداد لجناية ضد الأموال و جناية السرقة بالتعدد و الكسر،

فيما تم توقيف أيضا شخص يبلغ من العمر 20 سنة متورط في 4 قضايا للسرقة من داخل مركبة في الطريق العام ، وقضية سرقة بالخطف من داخل مركبة و السرقة تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض .



أما الشخص الثالث فيبلغ من العمر28 سنة من العمر متورط في قضيتي السرقة من داخل مركبة في الطريق العام وقضية سرقة من داخل مركبة في الطريق العام تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض.



بالمقابل، فإن الشخص الرابع يبلغ من العمر 18 سنة متورط في قضيتي السرقة من داخل مركبة في الطريق العام، بينما الشخص الخامس يبلغ من العمر 20 سنة متورط في قضية سرقة من داخل مركبة في الطريق العام .

المشتبه فيهم الخمسة اتخذت في حقهم كافة الاجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية حيث تم تقديمهم أمامها بتاريخ 2020.10.15 .