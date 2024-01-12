أم البواقي: توقيف 5 أشخاص للمضاربة بالبذور المدعمة وحجز 130 قنطار

تمكن أفراد الدرك الوطني، بولاية أم البواقي من توقيف 5 أشخاص مشتبه بهم في المضاربة بالبذور المدعمة.

العملية جاءت إثر إتخاذ السلطات العليا في البلاد قرارات مهمة ، من أجل دعم منتجي الحبوب الذين تأثروا في الموسم الفلاحي الفارط من الجفاف. والمتمثلة في تعويض الفلاحين بالبذور مجانا هذا الموسم.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد وردت إلى مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي. معلومات مفادها إستغلال بعض أشباه الفلاحين هذه القرارات لتحقيق أرباح مالية من خلال إعادة بيع البذور .

وإستغلالا للمعلومة تم توقيف شاحنة بالطريق الولائي رقم خمسة الرابط بين قرية توزلين وبلدية عين الديس. وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 130 قنطار من بذور القمح اللين (فرينة )المدعمة. تم الحصول عليها من تعاونية الحبوب والبقول الجافة بعين مليلة .

وبعد التعمق في التحقيق من طرف مستخدمي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي. تبين أن هذه الكمية من البذور قد تم بيعها من طرف الفلاح المستفيد منها مجانا. إلى أشخاص آخرين عن طريق وسطاء الفور تم توقيف جميع المتورطين والمقدر عددهم بخمس اشخاص تتراوح اعمارهم بين 26 و 45 سنة. رفعت ضدهم جنايتي المضاربة غير المشروعة وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية. وجنحة تحويل المواد المدعمة عن مقصدها الإمتيازي. أين تم إيداعهم الحبس من طرف الجهات القضائية المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور