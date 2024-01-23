أم البواقي: توقيف 5 أشخاص مختصين في سرقة الكوابل الكهربائية

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، من توقيف خمسة أشخاص مختصون في سرقة الكوابل الكهربائية.

وجاءت العملية بإقليم بلدية فكرينية من خلال وورد معلومات مفادها وجود خمسة أشخاص يتسلقون الأعمدة الكهربائية عالية الضغط. غير مستعملة وسرقة الصحون العازلة خط عين البيضاء بسكرة.

وبعد التنقل إلى عين المكان تم ضبط خمسة أشخاص من بينهم قاصرين. حيث تم في عين المكان توقيفهم متلبسين بتقطيع الكوابل الكهربائية إلى قطع صغيرة لتسهيل عملية نقلها.

كما تم حجز مجموعة كبيرة من الكوابل و27 صحن عازل. هذا وقد تم تقديمهم إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء فور الإنتهاء من التحقيق.