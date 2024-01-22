أم البواقي: توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم في قتل خمسيني

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية أم البواقي من فك خيوط جريمة راح ضحيتها خمسيني وتوقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم.

العملية تمت إثر تلقي مكالمة هاتفية لذات المصالح حول اكتشاف جثة بالمكان المسمى دوار لكواهي الرابط بين مدينتي عين كرشة وعين مليلة.

حيث تم التنقل على الفور إلى مكان الجثة بالاستعانة بخلية الشرطة العلمية والتقنية، ليتم جمع الأدلة بمسرح الجريمة وبعد تنشيط عنصر الاستعلام تم التوصل إلى المشتبه فيهم في اقتراف الجريمة والتي راح ضحيتها شخص خمسيني ينحدر من إحدى الولايات الشرقية في ظرف 24 ساعة.

ليتم على إثره توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم فيما لا يزال ثلاثة أشخاص في حالة فرار تتراوح أعمارهم مابين 19 سنة و50 سنة. وتم استرجاع السيارة التي تم حرقها كليا بالمكان المسمى الصليب بلدية عين مليلة.

هذا ولا يزال التحقيق مفتوح لأجل توقيف الأشخاص الفارين وتوجيه المشتبه فيهم إلى الجهات المختصة.