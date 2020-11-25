أم البواقي: توقيف 5 أشخاص واكتشاف مغارة لترويج الممنوعات

نظمت مصالح أمن ولاية أم البواقي عبر جميع دوائر اختصاصها ، عمليات شرطية واسعة النقاط.

وشملت مختلف الأحياء و الشوارع والاماكن العامة وكذا المشبوهة، والتي تهدف أساسا الى الحفاظ على أمن المواطن.

وأسفرت على مراقبة 327 شخص تبين أن من بينهم شخصين محل بحث من قبل الجهات القضائية.

كما تم توقيف شخصين، وحجز قطعة صغيرة من المخدرات، توقيف شخصين وحجز 3953 وحدة من المشروبات الكحولية .

كما تم توقيف شخص وحجز أسلحة بيضاء ممثلة في ثلاثة سكاكين ومقص.

بالإضافة الى اكتشاف مغارة بمحاذاة الطريق الاجتنابي للجبل بأم البواقي يتخذه المجرمون لترويج الممنوعات.

كما تمت عملية مراقبة 225 مركبة، وتحويل مركبتين الى مقر الشرطة لعدم حيازة اصحابها على وثائق السير.

بالإضافة الى تحويل دراجتين ناريتين الى المقرات الأمنية ، وتحرير 48 مخالفة مرورية.

وكذا توقيف شخص وحجز 5000 وحدة من الاقنعة الطبية (كمامات) بدون فوترة موجهة للمضاربة.